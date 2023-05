Demi Lovato ha visto gli alieni: “Ieri notte ho avvistato un UFO”

Nell’autunno del 2021 Demi Lovato ha rivelato ai suoi fan di aver avvistato degli UFO. La popstar americana ha anche chiesto di non usare più il termine alieni perché sarebbe discriminatorio.

Demi sabato notte ha avuto un’altra esterna con gli UFO e l’ha annunciato su Instagram: “Ieri sera ho visto un UFO: E sto ancora guardando“.

Fatele conoscere Flavia Vento…

In un’intervista rilasciata un anno fa Demi Lovato si è detta pronta ad uscire con un alien… extraterrestre: “Se uscirei con un extraterrestre? Ma certo che sì ovvio. Sono così stanca degli umani e delle loro cavolate. Sono sfinita. Portatemi un alieno! Anzi, un extraterrestre!“.

Pop star Demi Lovato thinks we should use the word “extraterrestrials” instead of “aliens” as that word may be seen as offensive @Sling @KFCBarstool @KFCradio pic.twitter.com/MKHGeZTKCP

— Barstool Sports (@barstoolsports) October 14, 2021