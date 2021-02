La confessione della cantante in ‘Dancing with the Devil’.

Il 24 luglio 2018 Demi Lovato ha rischiato di morire dopo un’overdose. La notizia lanciata da TMZ ha scatenato il panico tra i fan della cantante americana.

“Demi Lovato è stata trasportata in fretta in un ospedale Los Angeles dopo un’overdose. Le nostre fonti dicono che Demi è stata prelevata da una casa sulle colline di Hollywood pochi minuti fa e ancora non si conoscono le sue reali condizioni”.

A distanza di due anni la popstar ha deciso di raccontare il suo periodo più nero nel documentario ‘Dancing With The Devil’. In queste 4 puntate Demi Lovato e i suoi affetti spiegheranno al pubblico cosa è davvero successo in quei mesi. Nel trailer del documentario la star ha anche svelato di aver avuto un infarto e tre ictus.

“Sono passati due anni da quando mi sono trovata faccia a faccia con il punto più oscuro della mia vita. Per la prima volta, potrete vedere la mia cronaca di lotta e guarigione in corso, dal mio punto di vista. Ho avuto tre ictus. Ho avuto un attacco di cuore. I miei medici hanno detto che avevo al massimo 5 ai 10 minuti. Ho superato un limite che non avevo mai superato. La verità è che ho avuto così tanto da dire negli ultimi due anni che volevo mettere le cose in chiaro su quello che era successo. Ho avuto molte vite. Come il mio gatto, sai? Sono alla nona vita. Adesso sono rinata, sono tornata per fare quello che amo ed è fare della nuova musica”.

Sono davvero curioso di guardarmi questo documentario, proprio come lo ero per Framing Britney Spears. Grazie anche a questo tipo di contenuti impariamo a conoscere meglio le popstar che seguiamo e spesso i loro singoli, i video e le loro dichiarazioni acquistano un nuovo senso dopo aver scoperto i dettagli delle loro vite complicate.

Demi Lovato: il trailer di Dancing with the Devil.

