Demi Lovato lo scorso marzo ha rivelato di essere attratta solamente dalle donne. Adesso è arrivato un nuovo coming out, perché l’artista ha dichiarato di identificarsi nel genere non binario.

“Oggi sono felicissim* di condividere di più della mia vita con voi tutti. Sono fier* di farvi sapere che mi identifico nel genere non-binario e che da ora in poi cambierò ufficialmente i miei pronomi in they/them.

Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e riflessione. Sto ancora imparando ad entrare in me stess*, e non pretendo di essere espert* o un* portavoce. Condividerlo con voi apre un nuovo livello di vulnerabilità. Lo sto facendo per quelle persone che non sono state in grado di condividere chi sono realmente con coloro che amano. Continuate a vivere nelle vostre verità e sappiate che vi sto inviando tantissimo amore. Baci“.

“Demi Lovato”: Perché ha fatto coming out come non-binary pic.twitter.com/y2hlVdX4A6 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) May 19, 2021

Demi Lovato ha continuato con il suo coming out anche in un breve video: “Negli anni scorsi ho affrontato molte cose. Ho curato le mie ferite. nel farlo ho capito anche questo, che sono non binari*. Penso che questa sia una conversazione nuova per molti, quindi ho invitato i miei amici a parlare. Sentivo la necessità di vivere la mia realtà, la persona che sono davvero“.

I tweet di Demi Lovato.

Today is a day I’m so happy to share more of my life with you all- I am proud to let you know that I identify as non-binary & will officially be changing my pronouns to they/them moving forward 💖 — Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021

I’m doing this for those out there that haven’t been able to share who they truly are with their loved ones. Please keep living in your truths & know I am sending so much love your way xox — Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021

Cos’è l’identità non binaria?

“Le identità di genere non binarie sono tutte quelle identità di genere che non corrispondono strettamente e completamente al genere maschile o al genere femminile. L’identità di genere è il profondo, interno senso di appartenenza o di non appartenenza di una persona ad un genere.

I termini più comuni che si usano per descrivere le persone che hanno un’identità di genere diversa da “uomo” e “donna” sono non-binary e genderqueer”.