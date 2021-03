Met him last night è il titolo del nuovo singolo che Demi Lovato ha realizzato in collaborazione con Ariana Grande.

Demi Lovato e Ariana Grande hanno collaborato per la realizzazione di Met him last night, nuovo singolo delle due celebri cantanti americane, che sarà contenuto nel nuovo album della Lovato, intitolato Dancing with the Devil … The Art of Starting Over. All’interno di questo nuovo lavoro discografico, ci saranno anche altre collaborazioni che arricchiranno i vari brani.

Oltre alla collaborazione con Ariana Grande, per il singolo Met him last night, Demi Lovato ha rivelato che, all’interno del suo nuovo album Dancing with the Devil…The Art of Starting Over, ci saranno anche altri artisti, tra cui Saweetie.

Il post in cui annuncia di Met him last night con Ariana Grande:

Demi Lovato ha rivelato i nomi di alcuni degli artisti che la accompagneranno in questo nuovo lavoro discografico, in diversi brani musicali. Oltre alla Grande e a Saweetie, l’album farà leva anche sui contributi di Noah Cyrus e Sam Fischer. In un’intervista a PAPER, la cantante ha anche rivelato i titoli di alcune di queste collaborazioni. Oltre a Met Him Last Night con Ariana, c’è anche My GFs are My BFs, in duetto con Saweetie.

Il ritorno sulle scene musicali e i problemi di salute

La collaborazione con Sam Fischer è quella che i fan hanno già avuto modo di sentire. Il brano, infatti, si intitola What Other People Say. La canzone, scritta da Fischer, è stata rilasciata all’inizio del mese scorso. Il video di What Other People Say:

Il nuovo album di Demi Lovato uscirà venerdì 2 aprile e funge da seguito Tell me you love me del 2017. L’album farà da background, inoltre, di una docuserie – divisa in quattro parti – sull’artista, intitolata Dancing With The Devil, il cui primo episodio è uscito il 23 marzo 2021. Nel trailer della serie, la cantante afferma che, in seguito alla sua overdose di droga del 2018, ha subito danni cerebrali, tre ictus e un infarto.