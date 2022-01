Dopo aver cantato per alieni e fantasmi, Demi Lovato la scorsa settimana ha pubblicato un post misterioso in cui ha detto di voler fare il funerale alla sua musica pop. Prima però di dire addio (per sempre?) al suo pop, ora possiamo goderci uno dei grandi classici di questo genere, cantato proprio da Demi. Oggi infatti è uscito il video dell’esibizione che Demi ha fatto al matrimonio di Paris Hilton e Carter Reum lo scorso novembre. Alla festa della sua amica, Demi Lovato ha cantato I Will Always Love You di Whitney Houston. Ovviamente imparagonabile all’originale (ma nemmeno alla versione di Jessie J), ma Demi si è comunque difesə benissimo!

Demi Lovato delivers a breathtaking performance of “I Will Always Love You” at Paris Hilton and Carter Reum’s wedding. https://t.co/SUhAIyrd94

Demi Lovato performing “I Will Always Love You” is a blessing pic.twitter.com/8FGYV9HQ5q

🚨 Demi Lovato teases a new era and sound in photo with their team.

“Non sono un uomo e nemmeno una donna. Se dico che sono una persona non binaria è perché le mie energie maschili e femminili sono equilibrate, mi identifico come entrambi. Per non condanno chi non usa i pronomi giusti con me. Sono stata una donna per tanti anni e capisco che uno si possa sbagliare. Se voglio figli? Per adesso no, mi prendo cura dei miei animali e sto bene così. Per gli appuntamenti e i flirt? Mi piacciono uomini e donne infatti sono una persona non binaria fluida e pansessuale. Esco con uomini e donne, qualsiasi sia il loro orientamento.

Sì è vero quello che si dice sugli UFO, li ho visti con i miei occhi, non sto scherzando. Ero a cena cona mici e li abbiamo visti sul serio ed esistono. Se voi prestate attenzione li vedrete. […] Sono stata nel deserto in quattro diverse postazioni per entrare in contatto con gli alieni e vedrete tutto molto presto nello show. Ho visto cose che non si possono spiegare, questo significa entrare in contatto con queste entità”.