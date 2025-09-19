Demenza e dignità: il toccante film che commuove l’Italia

Il film “Familiar Touch” ha conquistato premi importanti alla Mostra di Venezia, tra cui il Leone d’Oro del Futuro per la migliore opera prima, il Premio Orizzonti per la regia di Sarah Friedland e il riconoscimento per la migliore attrice andato a Kathleen Chalfant. La pellicola sarà nelle sale italiane il 22 settembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Alzheimer. La trama ruota attorno a una donna affetta da demenza senile, che viene portata in una casa di riposo senza che lei lo sappia. Inizia così a osservare le persone intorno a lei, dai pazienti al personale, cercando di mantenere intatte la sua personalità e le sue passioni.

La regista ha sottolineato come nella nostra società ci sia una forte discriminazione nei confronti degli anziani, spesso visti come non produttivi e quindi considerati inutili. Ha affermato che le persone di età avanzata hanno molto da offrire, incluse ambizioni e desideri, anche se necessitano di cure. Spesso, secondo la regista, gli anziani vengono percepiti come un’entità unica, anziché come individui con proprie storie e potenzialità.

Kathleen Chalfant, l’attrice protagonista, ha condiviso la sua esperienza personale, spiegando che i film sugli anziani spesso mostrano solo il punto di vista esterno. Ha osservato come la sua migliore amica, affetta da Alzheimer, sia diventata più autentica nella sua essenza, liberandosi da norme sociali.

Entrambe, regista e attrice, evidenziano l’importanza del lavoro delle badanti, prevalentemente donne, che spesso non ricevono il giusto riconoscimento. Hanno esortato il pubblico a riflettere sul valore di queste figure fondamentali nella cura degli anziani e sull’importanza di apprezzare il loro contributo.