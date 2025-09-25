Dembélé trionfa a Parigi con il Pallone d’Oro e orologi esclusivi

All’interno del Théâtre du Châtelet di Parigi, l’atmosfera è stata di grande entusiasmo quando Dembélé è salito sul palco per ritirare il suo Pallone d’Oro, custodito in una splendida confezione LV. Essendo originario di Parigi, il calciatore ha suscitato un forte sentimento patriottico tra il pubblico. Sul suo polso, indossava un Richard Mille, creato per il campione di rally Sébastien Ogier, con i colori della bandiera francese visibili nei meccanismi.

Tra gli orologi sul red carpet, spicca il Kross Studio Marco Tedeschi MT1 Chronomètre Tourbillon 7 Jours indossato da Gianluigi Donnarumma, recentemente premiato con il Trofeo Yashin. Questo modello, dal prezzo di circa 73.000 euro, si distingue per la sua originalità. Donnarumma ha scelto di non indossare un marchio tradizionale, optando invece per questo pezzo esclusivo senza corona, poiché si carica dal fondello. I fan saranno curiosi di sapere che Pep Guardiola, appassionato di orologi di lusso, potrebbe contattare Donnarumma per discuterne.

Didier Deschamps, allenatore della Francia, ha mostrato il suo affetto per l’orologeria indossando un Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu in oro king gold, caratterizzato da un design ispirato al tatuatore Maxime Plescia-Buchi. Il suo orologio rappresenta uno stile audace, perfetto per un uomo che ha raggiunto l’apice nel calcio. Inoltre, Vanguart è stato partner ufficiale per gli orologi durante la cerimonia del Pallone d’Oro, con Maria Guardiola avvistata mentre indossava l’Orb del marchio, rendendo evidente l’attenzione per il design anche tra i familiari dei calciatori.