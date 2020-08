Black Sabbath, Paranoid: la deluxe edition per festeggiare il 50esimo anniversario dello storico album del gruppo di Ozzy Osbourne.

Grande anniversario per i Black Sabbath: Paranoid compie 50 anni. E quale miglior modo per festeggiare questo importante compleanno, se non pubblicando una super deluxe edition dello storico album? Per la gioia di tutti i fan del gruppo capostipite dell’heavy metal, è in arrivo un cofanetto molto speciale del secondo disco della band. La data da segnare è il 9 ottobre 2020. Scopriamo tutti i dettagli su questa nuova uscita.

Black Sabbath, Paranoid: la deluxe edition

Edita da BMG, la nuova edizione di Paraonoid sarà disponibile nelle seguenti versioni:

– Super Deluxe 5 LP

– Super Deluxe 4 CD

– 2 LP

– 2 CD Mediabook

– Digitale

All’interno della nuova versione del disco non ci sarà solo l’album originale, ma anche una sua rara versione Quad Mix in formato stereo risalente al 1974 e ben due concerti della band di Ozzy Osbourne datati 1970 a Montreux e Bruxelles.

Ozzy Osbourne

Black Sabbath, Paranoid: la tracklist

Paranoid fu il secondo album nella storia del gruppo di Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, pubblicato nella seconda metà del 1970 dopo lo straordinario successo del primo eponimo album. Con questo disco raggiunsero la vetta delle classifiche nel Regno Unito, vendendo contemporaneamente 4 milioni di copie solo negli Stati Uniti. D’altronde, a trascinarlo ci furono brani diventati dei veri classici, come la title track, ma anche War Pigs e Iron Man.

Scopriamo insieme la tracklist dell’intero box. Queste le canzoni presenti nell’LP originale:

Lato A

War Pigs / Luke’s Wall

Paranoid

Planet Caravan

Iron Man

Lato B

Electric Funeral

Hand of Doom

Rat Salad

Jack the Stripper / Fairies Wear Boots

Questa la tracklist del Live in Montreux:

Lato A

Intro

Paranoid

N.I.B.

Behind the Wall of Sleep

Lato B

Iron Man

War Pigs

Questa la tracklist del quarto LP, con la seconda parte del Live in Montreux e la prima del Live in Bruxelles:

Lato A

Fairies Wear Boots

Hand of Doom

Lato B

Paranoid

Hand of Doom

Rat Salad

Iron Man

Questa la tracklist dell’ultimo vinile, con la seconda parte del Live in Bruxelles:

Lato A

Black Sabbath

N.I.B

Lato B

Behind the Wall of Sleep

War Pigs

Fairies Wear Boots