Delusione M5s alle Regionali in Liguria: Conte sotto pressione e il veto di Iv nella coalizione

Il Movimento 5 Stelle (M5S), guidato da Giuseppe Conte, ha subito un forte crollo alle elezioni regionali in Liguria, ottenendo solo circa 25mila voti, equivalenti al 4,5% del totale, vicino alla soglia di sbarramento del 3%. Questo risultato è particolarmente deludente, considerando che il partito ha perso circa 20mila voti rispetto alle precedenti elezioni regionali del 2020 ed è l’unico della coalizione di centrosinistra a registrare un calo. Al contrario, il Partito Democratico (Pd) e Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) hanno migliorato significativamente le loro performance. Inoltre, il M5S non è riuscito a mantenere la seconda posizione all’interno della coalizione, venendo superato da Avs.

La situazione è complicata dal contesto dell’alleanza di centrosinistra, in cui Conte ha imposto un veto sull’ingresso di Italia Viva (Iv) di Matteo Renzi. Questo veto è stato decisivo, poiché il Pd, nonostante il successo del candidato di centrodestra Marco Bucci, ha ottenuto quasi il doppio dei voti di Fratelli d’Italia. La vittoria del centrodestra è stata influenzata da soli 10mila voti, rendendo la scelta di Conte ancora più critica. Renzi ha colto l’opportunità per attaccare Conte, affermando che ha perso chi ha interpretato la politica come uno scontro personale e ha messo veti.

Il leader di Iv ha accusato Conte e i suoi alleati di non aver saputo gestire l’alleanza, sottolineando che la perdita del M5S in Liguria è diretta conseguenza delle sue decisioni politiche. La vittoria di Marco Bucci, con le reazioni entusiaste da parte del centrodestra, testimonia quindi una chiara sconfitta per Conte e il suo partito. La situazione politica in Liguria evidenzia la fragilità del M5S e la difficoltà di gestione delle relazioni all’interno della coalizione di centrosinistra, mostrando un panorama politico in cambiamento, con nuove alleanze e rivalità emergenti.