DELTA V: Celebrazione dei 30 Anni di Carriera – Info e Biglietti

I Delta V tornano live con il tour “Nazisti dell’Illinois”, composto da otto date nei club italiani per celebrare i trent’anni di carriera. Questo tour anticipa l’uscita dell’omonimo brano, che contribuirà a festeggiare un percorso musicale caratterizzato dalla fusione di elettronica, pop e sperimentazione. Sul palco si esibiranno Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce), Simone Filippi (batteria) e Vladimir Jagodic (sound engineer), offrendo un’esperienza sonora completamente rinnovata.

Durante il concerto, oltre a presentare “Nazisti dell’Illinois”, l’ensemble eseguirà pezzi dai loro album precedenti, rinnovandoli nella forma. I Delta V dichiarano: “Abbiamo costruito la scaletta come un DJ, mescolando i nostri brani con campionamenti e sequenze ispirate agli artisti e ai generi che ci hanno influenzato”. Avranno l’opportunità di far risuonare anche brani dei primi album che non vengono eseguiti da anni.

I fan saranno entusiasti di poter riscoprire il repertorio della band attraverso un’interpretazione inedita, caratterizzata da nuove sonorità elettroniche e contaminazioni.

Le date del tour sono: 9 Maggio – Arci Trinità, Genova; 15 Maggio – Arci Bellezza, Milano; 16 Maggio – Vinile, Rosà (Vicenza); 17 Maggio – Spazio Kor, Asti; 23 Maggio – Spazio Hydro, Biella; 24 Maggio – Circolo Arci Ribalta, Vignola (Modena); 30 Maggio – Santomato Live, Pistoia; 31 Maggio – OOOMH – Out of Ordinary Music Hills Festival, Guardistallo (Pisa), con ulteriori date ancora da annunciare.