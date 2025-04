Delta Di Vino: un viaggio tra i Vini delle Sabbie di Comacchio

Quando si parla di enologia italiana, spesso si dimenticano i piccoli gioielli come i Vini delle Sabbie del Bosco Eliceo, che saranno protagonisti della terza edizione di Delta Di Vino a Comacchio dal 1° al 4 maggio. Questi vini, nati in un territorio sabbioso e salino, sono caratterizzati da una storia secolare e presentano uniche qualità organolettiche. Tra i vitigni autoctoni spiccano il Fortana, l’Uva d’Oro e il Sauvignon. La storia dei Vini delle Sabbie inizia nel Rinascimento, quando il Duca Alfonso I d’Este avviò la piantumazione di vigneti in un ambiente ritenuto inospitale.

L’evento Delta Di Vino celebrerà queste origini storiche con un talk inaugurale il 1° maggio, dove esperti del settore discuteranno la genesi di questi vini. L’evento è parte del progetto “Festina Lente”, finanziato dal Ministero del Turismo, che mira a valorizzare i comuni riconosciuti dall’UNESCO come patrimoni dell’umanità. Durante l’evento, sarà possibile visitare una mostra che illustra la trasformazione del territorio dal 1500 a oggi.

Delta Di Vino offrirà un programma ricco con 60 cantine e oltre 120 etichette, organizzato in quattro “enoteche” nei luoghi simbolo della città. Le esperienze sensoriali varieranno da vini giovani a quelli di maturità e saranno affiancate da prelibatezze gastronomiche locali. Anche l’azienda vitivinicola Ca Nova aprirà le porte ai visitatori.

L’ingresso per il 1° maggio è gratuito, mentre per gli altri giorni è previsto un costo variabile. Delta Di Vino unisce quindi vino, cibo e cultura, celebrando le tradizioni locali e la passione per la viticoltura.