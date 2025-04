Delta Di Vino: un viaggio tra i vini delle sabbie di Comacchio

Quando si parla di enologia italiana, si tende a trascurare tesori nascosti, come i Vini delle Sabbie del Bosco Eliceo, protagonisti della terza edizione di Delta Di Vino che si tiene a Comacchio dal 1° al 4 maggio. Questi vini, unici nel panorama vitivinicolo, nascono in un terreno sabbioso e salato, con vitigni autoctoni come il Fortana e il Sauvignon, e offrono sapori inconfondibili. La loro storia risale al Rinascimento, quando il Duca Alfonso I d’Este iniziò a piantare vigneti nel Bosco Eliceo, trasformando un territorio ostile in una zona vinicola di qualità.

Delta Di Vino celebrerà questa storia con un evento inaugurale il 1° maggio, “Vini divini, Rinascimento a Comacchio”, un talk con esperti del settore. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Festina Lente”, volto a valorizzare i comuni UNESCO, incluso il sito di Ferrara. Durante l’evento, sarà allestita una mostra sulla trasformazione del territorio dal 1500 ad oggi.

Dal 1° al 4 maggio, Delta Di Vino coinvolgerà 60 cantine italiane con oltre 120 etichette, distribuite in quattro “enoteche” nei luoghi simbolo di Comacchio. L’Associazione Italiana Sommelier proporrà esperienze sensoriali e degustazioni, accompagnate da piatti tipici. Sarà presente anche un’area mercato e spazi per i bambini. I visitatori potranno scoprire l’azienda vitivinicola Ca Nova e assaporare i Vini delle Sabbie.

L’evento, descritto come un viaggio sensoriale tra colori, profumi e sapori, si terrà con orari variabili e prevede un ingresso gratuito per l’inaugurazione e personalizzati biglietti di degustazione. Delta Di Vino si propone non solo come celebrazione del vino, ma anche come promozione della cultura e delle tradizioni locali.