Delphina Resorts conquista la Green Key per un turismo sostenibile

Delphina Resorts & Hotels ha ottenuto la certificazione Green Key per tutte le sue strutture, riconoscimento rilasciato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), la stessa organizzazione che assegna le Bandiere Blu. Questa certificazione rappresenta uno standard internazionale nel settore del turismo sostenibile.

Libero Muntoni, direttore generale di Delphina, ha affermato che la tutela dell’ambiente è una priorità perseguibile attraverso una crescita che rispetta la natura e valorizza il patrimonio locale, dall’enogastronomia alla cultura. La certificazione Green Key, quindi, conferma che un’ospitalità genuina e un servizio di alta qualità possano coesistere con una gestione responsabile.

La certificazione è concessa solo a realtà che, attraverso una rigorosa valutazione, rispettano più di 130 criteri di sostenibilità ambientale e sociale, coinvolgendo ospiti, staff, fornitori e comunità locali. Per Delphina, si tratta di un passo importante in un impegno avviato prima della creazione delle strutture, che ha assunto formalmente concretezza con il marchio “We are Green – Delphina per l’ambiente”.

Questo percorso è ulteriormente confermato da premi internazionali, come il riconoscimento come “World’s Leading Green Independent Hotel Group” ai World Travel Awards, sottolineando il contributo significativo di Delphina nel promuovere un turismo responsabile e sostenibile.