De’Longhi Magnifica Start ECAM222.60.BG – Macchina da Caffè Automatica con Macinacaffè Integrato e Caraffa per Cappuccini, 4 Bevande One Touch, Design Elegante e Spegnimento Programmabile, Grigio

Coffee Experience: Bevande a base di Caffè Espresso

Entra nel mondo del caffè in grani con De’Longhi Magnifica Start, che ti fornisce tutto il necessario per iniziare a gustare le tue bevande a casa a base di espresso. Grazie alla Tecnologia LatteCrema Hot potrai completare le tue bevande con una schiuma di latte ricca e cremosa

Goditi un caffè di alta qualità in ogni tazza GRAZIE alla macchina che macina i chicchi freschi

Pannello di controllo intuitivo soft-touch a icone per erogare bevande a base di caffè con un tocco

Goditi una schiuma di latte automatica ricca e cremosa alla giusta temperatura calda



DAL CHICCO ALLA TAZZINA: godi di un buon caffè in ogni tazza; la macchina lo macina i chicchi al momento, giusto prima dell’erogazione consentendo di portare in tazzina tutti gli aromi del caffè; contenitore per chicchi da 250g

PANNELLO DI CONTROLLO SOFT-TOUCH: semplice da usare, pannello di controllo soft-touch con icone bianche o nere per avere il caffè che desideri con un semplice tocco

Sistema LATTECREMA : scopri la schiuma di latte finissima e ricca preparata automaticamente alla temperatura ideale per risultati deliziosi nella tazza. Facile da pulire con un solo pulsante dopo ogni utilizzo.

RICETTE ONE-TOUCH: 4 funzioni grazie a un solo tocco: vapore, espresso, caffè corto e lungo; potrai anche personalizzare l’aroma, la lunghezza e la temperatura delle bevande

FACILE PULIZIA: molti dei componenti rimovibili di questa macchina da caffè sono lavabili in lavastoviglie