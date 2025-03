De’Longhi Magnifica S ECAM22.110.B: Macchina da Caffè Automatica con Montalatte e 4 Bevande Programmabili – Nero

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

319,00€ - 289,00€

(as of Mar 04, 2025 21:10:36 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

MAGNIFICA S ECAM22.110.B Il Perfetto Espresso Italiano

Sprigiona l’aroma dei chicchi appena macinati; con la macchina automatica De’Longhi porti a casa tua il caffè come quello del bar. Scegli lunghezza, aroma, temperatura e chicco e la macchina ti garantirà, al semplice tocco di un tasto, il perfetto risultato a seconda dei tuoi gusti.

Eccellente qualità in tazza

Il macinacaffè è testato e calibrato per garantire una perfetta preparazione del caffè espresso.

L’estrazione del caffè ideale

La macchina dosa e pressa automaticamente la quantità ottimale, garantendo un espresso perfetto.

La perfetta schiuma di latte

Prepara deliziose bevande a base di latte grazie al montalatte manuale.

La tua bevanda preferita

2 ricette 1-touch: Espresso, 2x espresso e molte altre bevande a base di latte.

Facile da usare

Preparare qualsiasi bevanda non è mai stato così facile grazie alla tecnologia one touch.

1 CAFFÉ MACINATO FRESCO

2 GRUPPO INFUSORE

3 MONTALATTE MANUALE

4 VARIETÀ BEVANDE

5 AL TOCCO DI UN TASTO

Scopri gli accessori per la macchina automatica per caffè in chicchi De’Longhi

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,7 su 5 stelle 105.759

4,5 su 5 stelle 862

4,7 su 5 stelle 49.538

4,4 su 5 stelle 25.857

Prezzo

14,99 €€14,99

11,88 €€11,88

9,99 €€9,99

12,50 €€12,50

Codice Prodotto

DLSC500

DLSC202

DLSC002

DLSC310

Quantità

500ml

200ml

1 filtro

2 tazzine

Benefit 1

5 decalcifiche

2 decalcifiche

Addolcisce l’acqua

Tazzine a doppia parete

Benefit 2

compatibilità universale

compatibilità universale

Anticalcare

mantiene il calore

Benefit 3

Made in Italy

Made in Italy

Made in Italy

lavabile in lavastoviglie

CAFFÈ PERSONALIZZATO: è possibile scegliere tra un caffè corto o lungo, o un aroma forte o leggero; MAGNIFICA S può essere utilizzata con i chicchi o con la polvere di caffè

SISTEMA LATTE MANUALE: con il montalatte puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita

MACINA CAFFÈ: macina i chicchi di caffè al momento per darti il piacere di un caffè come al bar; macinacaffè regolabile fino a 13 livelli di macinatura

SEMPLICE DA USARE: la manopola permette di selezionare l’intensità dell’aroma, con i tasti scegli uno o due caffè, lungo o corto e attivi il cappuccinatore

PULIZIA FACILE: La griglia della vaschetta raccogli gocce può essere lavata in lavastoviglie per offrire una pulizia ottimale