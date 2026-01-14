10.7 C
Roma
mercoledì – 14 Gennaio 2026
Sport

Delmas Obou verso le Olimpiadi

Da stranotizie
Delmas Obou verso le Olimpiadi

Delmas Obou, un 34enne di origine ivoriana residente a Pontedera, sta vivendo una carriera sportiva multidisciplinare. Dall’esser attaccante nella Cuoiopelli a diventare campione di atletica, il suo obiettivo è ora quello di partecipare alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Obou è arrivato in Italia all’età di 8 anni e ha iniziato a giocare a calcio nel Collesalvetti e poi nel Livorno. Successivamente, si è dedicato all’atletica, strappando medaglie e diventando campione italiano assoluto dei 100 metri piani.

Dopo un periodo di pausa dall’atletica, Obou ha ricevuto la chiamata per unirsi alla Nazionale di bob e ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino. Ora si sta allenando nella caserma delle Fiamme Gialle a Roma e aspetta la convocazione per le Olimpiadi invernali. Il suo ruolo nel bob è quello di frenatore, spingendo forte in partenza e frenando dopo il traguardo. Obou descrive il bob come uno sport adrenalinico e complesso, dove lui e il pilota lavorano insieme per ottenere il miglior risultato possibile.

Obou si è detto entusiasta della sua esperienza a Pontedera, descrivendola come una città viva e ospitale. Ha conosciuto l’assessore allo sport Belli e ha visitato realtà sportive locali come i Canottieri e l’atletica, esprimendo il desiderio di collaborare per iniziative legate allo sport locale. Attualmente, Obou è in attesa della convocazione per le Olimpiadi e tiene le dita incrociate per essere selezionato.

Articolo precedente
Il letargo per la salute mentale
Articolo successivo
Caso Menaggio: futuro del distaccamento vigili del fuoco
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.