Delmas Obou verso le Olimpiadi

Delmas Obou, un 34enne di origine ivoriana residente a Pontedera, sta vivendo una carriera sportiva multidisciplinare. Dall’esser attaccante nella Cuoiopelli a diventare campione di atletica, il suo obiettivo è ora quello di partecipare alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Obou è arrivato in Italia all’età di 8 anni e ha iniziato a giocare a calcio nel Collesalvetti e poi nel Livorno. Successivamente, si è dedicato all’atletica, strappando medaglie e diventando campione italiano assoluto dei 100 metri piani.

Dopo un periodo di pausa dall’atletica, Obou ha ricevuto la chiamata per unirsi alla Nazionale di bob e ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino. Ora si sta allenando nella caserma delle Fiamme Gialle a Roma e aspetta la convocazione per le Olimpiadi invernali. Il suo ruolo nel bob è quello di frenatore, spingendo forte in partenza e frenando dopo il traguardo. Obou descrive il bob come uno sport adrenalinico e complesso, dove lui e il pilota lavorano insieme per ottenere il miglior risultato possibile.

Obou si è detto entusiasta della sua esperienza a Pontedera, descrivendola come una città viva e ospitale. Ha conosciuto l’assessore allo sport Belli e ha visitato realtà sportive locali come i Canottieri e l’atletica, esprimendo il desiderio di collaborare per iniziative legate allo sport locale. Attualmente, Obou è in attesa della convocazione per le Olimpiadi e tiene le dita incrociate per essere selezionato.