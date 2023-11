Dellorto celebra 90 anni di eccellenza nella tecnologia dei carburatori

Conosciuta a livello globale per i suoi carburatori di alta qualità, Dellorto in occasione della celebrazione dei 90 anni di attività, ha riunito sotto un unico tetto celebrità dello spettacolo e dello sport, evidenziando il profondo legame tra la casa brianzola e il suo territorio di origine. La serata, intitolata “The Perfect Lap”, ha rispecchiato il DNA sportivo dell’azienda, celebrando non solo il passato glorioso ma anche il suo futuro promettente nel mondo della tecnologia automobilistica. Tra i volti noti presenti vi erano Elisabetta Gregoraci, Giorgia Rossi, Benedetta Mazza, i membri delle “Iene” Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, campioni come Andrea Iannone e molti altri.

Il cuore pulsante dell’evento è stata la splendida Porsche da corsa 992 GT3 CUP con livrea tricolore Dellorto, simbolo del forte legame dell’azienda con il motorsport. La vettura, parte del team Dinamic Motorsport, ha partecipato alla Porsche Mobil1 Supercup e al Porsche Carrera Cup Italia, guidata dal pilota Giorgio Amati. Un altro punto focale della serata è stata un’iconica Vespa anni ’80, equipaggiata con il carburatore Dellorto, a testimoniare l’importanza storica del marchio nel settore dei motori. Questo pezzo ha risvegliato il senso di nostalgia e ammirazione tra diverse generazioni di appassionati.

L’evento è stato allietato dalle performance dell’istrionico Teo Teocoli e dalla cantante Roberta Bonanno, seguiti dal DJ set di Giada Brince, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. DELLORTO, in questi 90 anni, ha dimostrato una capacità straordinaria di innovarsi, passando dalla produzione di carburatori classici alla ricerca in ambiti più avanzati come l’automazione e la digitalizzazione. Questa evoluzione testimonia l’impegno dell’azienda nel rimanere all’avanguardia nel settore della tecnologia dei carburatori, adattandosi continuamente ai cambiamenti e alle esigenze del mercato.

Andrea Dell’Orto, Vice President di Dellorto S.p.A., ha sottolineato questo aspetto durante l’evento: “The Perfect Lap, il nostro giro perfetto, simboleggia la nostra storia di successo e innovazione, che continua a evolversi nel cuore della Brianza, un territorio che amiamo e supportiamo attivamente attraverso varie iniziative.” L’evento ha rafforzato il legame di Dellorto con il suo territorio, mostrando come l’azienda sia riuscita a trasformarsi in un brand moderno e dinamico, mantenendo salde le sue radici familiari e la passione per il motorsport.