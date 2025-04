Delle ortensie e degli sparvieri: l’isola incontaminata sull’Atlantico è l’angolo più puro del Vecchio Continente

Il mondo è strano e affascinante. Vent’anni fa, un viaggio alle Isole Azzorre mi sembrava quasi un sogno. Qui ho assistito a incontri straordinari: balene, storie di vita e paesaggi unici. Il mio racconto su questa esperienza è confluito nel libro “Autobiografie Altrui” di Antonio Tabucchi. Il richiamo per questo arcipelago vulcanico portoghese, distante dalle rotte turistiche, è forte. Durante un recente viaggio, ci siamo immersi nella natura straripante delle Azzorre, scoprendo la bellezza delle ortensie e l’atmosfera accogliente degli abitanti.

La guida turistica disponibile in italiano risulta carente, rendendo più utile la guida distribuita gratuitamente sull’isola. Le Azzorre non sono affollate da turisti, con la maggior parte dei visitatori che proviene dal Portogallo continentale. È consigliabile prenotare in anticipo, dato che gli spostamenti aerei tra le isole e il noleggio auto sono fondamentali per esplorare la regione.

Tra le isole, São Miguel si distingue per la sua bellezza naturale; i laghi, l’entroterra vulcanico e le calde acque termali offrono esperienze indimenticabili. Ponta Delgada, la capitale, è una città piacevole, con un mix di storia e modernità. Terceira è nota per la sua capitale Angra do Heroísmo, ricca di storia e cultura, e offre eventi culturali e una guida al montaggio per apprezzare i panorami. Faial, con Horta e il leggendario Peter Cafe Sport, è perfetta per escursioni in battello e ammirare cetacei. Ogni isola ha la sua bellezza e peculiarità culinarie da scoprire, rendendo un viaggio alle Azzorre un’esperienza unica e suggestiva.