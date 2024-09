Delizie Ripiene: 8 Verdure da Scoprire

Leggera e gustosa, la cucina estiva trova nelle verdure ripiene il suo massimo splendore. Zucchine, melanzane, peperoni e pomodori diventano dei veri e propri scrigni di bontà, da farcire con preparazioni fresche e ricche di sapore.

In estate possiamo cucinare i più gustosi prodotti dell’orto: pomodori, zucchine, melanzane, peperoni, una ricchezza di sapori diversi, caratterizzati dai profumi intensi, i colori brillanti, e una grande versatilità in cucina.

Nelle ricette che vi proponiamo, prendiamo in considerazione le verdure ripiene, visto che i prodotti estivi sono particolarmente adatti, grazie a un gusto intenso ma non prevaricante, a fare da contrappunto ad altri sapori. Il tipo di cottura varia da ricetta a ricetta, l’importante è non prolungarle troppo, per lasciare intatti negli alimenti gli aromi originari ed evitare la dispersione di preziosi principi naturali.

Un altro consiglio è quello di abbondare con gli aromi, da aggiungere al termine della cottura: basilico, innanzitutto, e poi prezzemolo, mentuccia, timo, maggiorana, salvia, origano… che esaltano il sapore delle verdure.

Infine l’olio, da aggiungere rigorosamente crudo, deve essere extravergine di oliva. In questo modo, un piatto di verdure estive potrà costituire una vera e propria sinfonia di sapori.

Ecco le nostre proposte, tutte vegetariane, per portare in tavola verdure ripiene perfette per i menu dell’estate.