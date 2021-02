“Non chiamateci rider, ormai siamo diventati i nuovi schiavi: la nostra paga minima è scesa da 4,50 a 3,77 euro lordi a consegna”.

Elio Sabbatini, 30 anni e un figlio, è uno di loro: consegna pranzi e cene in bicicletta tutti i giorni, per le strade del centro storico di Roma. Lavora per aziende come Glovo, Just Eat e appunto Deliveroo, piattaforme online per i clienti e anche per i propri lavoratori come Elio: nessun contratto, nessuna tutela, nessun ufficio del personale, i lavoratori sono pagati a consegna come un moderno cottimo 2.0 e sono gestiti da un algoritmo.

E le comunicazioni limitate a una email. Proprio con un’email l’azienda Deliveroo ha comunicato ai suoi rider che porterà a 3,77 euro la tariffa minima per ogni consegna. Meno di un anno fa era 4,50 euro. Nonostante il boom delle consegne di cibo a domicilio, i lavoratori guadagnano sempre di meno.

Nel 2017 i rider venivano pagati 7,50 euro per ogni ora lavorata, poi a gennaio di quest’anno le aziende come Deliveroo hanno introdotto la paga in base alla distanza percorsa e non più in base alle ore: il guadagno minimo era di 4,50 euro e per il resto più pedali più guadagni. Il punto è che i rider non sanno quanto si guadagna per ogni km percorso.

“Non si sa – spiega Elio allargando le braccia – non si può quantificare”.

A quantificarlo è un algoritmo che gestisce non solo distanze e guadagni ma anche tutto il rapporto con i lavoratori, pagati a partita Iva o a prestazione occasionale: i rider non hanno un contratto, le aziende possono fare quello che vogliono. Adesso la tariffa minima è scesa a 3,77 euro lordi a cui bisogna togliere il 20% di tasse.

“In più quando lavoriamo i weekend è come lavorare durante la settimana, i rider sono aumentati e gli ordini diminuiti. Altre piattaforme come Just Eat offrono 6,50 euro a consegna, il settore è completamente decodificato, selvaggio. Non si sa quanti siano i rider, la stima del sindacato Cisl è di 30mila, su Roma si parla di 3mila.

“I rider sono l’anello debole di tutto il settore dei trasporti, sono senza tutele e senza diritti e senza sicurezze – spiega Marino Masucci segretario generale Cisl Fit Lazio – Anche a livello internazionale c’è sempre più attenzioni su questo settore e proseguiremo con le riunioni con gli altri sindacati. Vogliamo il minimo contrattuale e le tutele di legge, non riconosciamo l’accordo tra Ugl Assodelivery perché basa la paga sul cottimo”.