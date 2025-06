Delitto Garlasco: Nuove Tecnologie per Riaprire le Indagini

Il delitto di Garlasco riemerge con nuove indagini grazie a rilevazioni del RIS che stanno ricreando una mappatura 3D della scena del crimine, una villetta di via Pascoli dove il 13 agosto 2007 Chiara Poggi fu uccisa. Alberto Stasi, già condannato per il suo omicidio, potrebbe essere collegato a nuovi dati che coinvolgono Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara.

I carabinieri del RIS di Cagliari stanno utilizzando scanner 3D, raggi laser e droni per comprendere meglio le dinamiche dell’omicidio, analizzando le tracce di sangue. Il laser scanner offre misurazioni estremamente accurate, con un margine di errore inferiore a un millimetro per distanze fino a 10 metri. Questa tecnologia, non disponibile nel 2007, permette ora di mappare il piano terra, il bagno e la scala che conduce alla cantina, raccogliendo dati per una dettagliata triangolazione delle tracce di sangue.

La scansione laser misura la distanza tra lo strumento e le superfici circostanti, creando una rappresentazione tridimensionale attraverso un software specializzato. Questa tecnologia consente di effettuare misurazioni più precise e di analizzare gli angoli di impatto delle macchie di sangue, potenzialmente cruciali per i nuovi sviluppi del caso.

Il processo di triangolazione, che non era stato realizzato all’epoca dell’omicidio, è parte della “Bloodstain Pattern Analysis” e permette di studiare la morfologia delle macchie di sangue. Le analisi richieste dai RIS richiederanno circa 60 giorni per completare la mappatura e fornire risultati definitivi.

Fonte: www.geopop.it