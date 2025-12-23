Delitto Garlasco nuova traccia

Il caso del delitto di Garlasco è tornato alla ribalta a causa di una nuova traccia di sangue scoperta nella villetta di via Pascoli. La traccia, visibile nelle fotografie scattate all’epoca dei carabinieri, sembra suggerire l’impronta lasciata da una suola di una scarpa. Questa traccia non era stata repertata dai Ris di Parma durante i sopralluoghi del 2007, ma è stata recentemente messa in luce da un articolo del quotidiano “Il Tempo” e da diverse trasmissioni tv.

La Procura di Pavia sta lavorando su questa nuova dinamica del delitto, che potrebbe essere collegata all’impronta numero 33 sul muro delle scale, attribuita al nuovo indagato Andrea Sempio. Tuttavia, al momento non è possibile affermare che la traccia di sangue sia l’impronta lasciata dall’assassino, né che si tratti del segno della suola di una scarpa.

I carabinieri e i magistrati di Pavia non commentano queste indiscrezioni e ricordano che gli atti di indagine sono ancora coperti dal segreto. La consulenza medico-legale affidata alla professoressa Cristina Cattaneo non è ancora stata completata né depositata ai magistrati. Il caso del delitto di Garlasco rimane quindi ancora avvolto nel mistero, con nuove ipotesi e indiscrezioni giornalistiche che continuano a emergere.