Delitto Garlasco: le rivelazioni di Stefania Cappa

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, continua a suscitare attenzione pubblica dopo anni di indagini e dibattiti. Alberto Stasi, l’ex fidanzato, è stato condannato in via definitiva per il suo omicidio, ma ora sono emerse nuove inquietudini riguardo a Stefania Cappa, cugina della vittima.

Recentemente, nel programma “Zona Bianca”, sono state riproposte interviste del 2007, tra cui una di Stefania Cappa, rilasciata poche ore dopo il delitto. In quell’occasione, la cugina manifestava sospetti su un possibile coinvolgimento di gruppi di rom nel crimine, mentre sosteneva l’innocenza di Alberto Stasi. Cappa ha ipotizzato che potesse trattarsi di una rapina, anche considerando furti precedentemente avvenuti nella zona.

Stefania Cappa ha affermato che il giorno dell’omicidio, Chiara stava bene e che avevano pianificato di incontrarsi. Tuttavia, indagini successive hanno messo in discussione la verità di questo legame, rivelando una relazione meno stretta di quanto lei avesse lasciato intendere. Ha descritto Chiara come una persona solare e determinata, esprimendo il proprio rifiuto all’idea che il suo fidanzato, che appariva innamorato, potesse essere coinvolto nell’omicidio.

Alberto Stasi, sempre dichiaratosi innocente, ha ricevuto una condanna a 16 anni di carcere. La vicenda di Chiara e Stefania continua a suscitare interrogativi e misure di interesse nella stampa e fra l’opinione pubblica.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it