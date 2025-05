Delitto Garlasco: le rivelazioni del super testimone Bruscagin

Il nuovo sviluppo nelle indagini sul caso di Garlasco è legato a Gianni Bruscagin, testimone chiave che ha rivelato informazioni a Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi. Bruscagin ha dichiarato di aver ricevuto un contatto da Tizzoni una settimana dopo l’omicidio di Chiara Poggi, per discutere del caso. In particolare, ha riportato il racconto di una signora che affermava di aver visto Stefania Cappa, cugina della vittima, trasportare un borsone all’interno di una cascina a Tromello. Questo luogo è vicino al canale dove si è trovato un martello simile a quello che si suppone sia l’arma del delitto.

Tizzoni, in risposta alle affermazioni di Bruscagin, ha dichiarato di conoscerlo da sempre e di averlo bloccato, invitandolo a contattare i carabinieri piuttosto che presentarsi come investigatore privato. Bruscagin, tuttavia, ha smentito questa versione, affermando che è stato Tizzoni a cercarlo e non viceversa. Inoltre, ha rivelato di aver parlato con un colonnello dei carabinieri, che gli avrebbe consigliato di tenere segrete le informazioni per ragioni di sicurezza.

A sostegno della sua testimonianza, Bruscagin ha mostrato a “Le Iene” degli appunti che aveva preso 18 anni fa riguardo al racconto di due persone sul caso. Ha affermato di dire la verità e di non avere paura delle conseguenze. La situazione solleva interrogativi sui presunti legami familiari tra i Cappa e la famiglia Poggi, che potrebbero aver influenzato le indagini.

