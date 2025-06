Delitto di Garlasco: svelato l’alibi di Marco Poggi?

Nuove informazioni stanno emergendo riguardo al delitto di Garlasco, un caso che continua a suscitare interesse e dibattito. Recentemente, sono state sollevate alcune questioni sull’alibi di Marco Poggi, il fratello della vittima Chiara.

Il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio, Marco ha sempre sostenuto di trovarsi in vacanza con i genitori in Trentino. Tuttavia, il gestore di un hotel di Falzes, dove alloggiava la famiglia Poggi, ha affermato che Marco non era presente nella struttura e che i genitori avevano una camera matrimoniale senza di lui. Inoltre, ha precisato che nemmeno gli amici della famiglia, i Biasibetti, erano con i Poggi in quel frangente.

Queste dichiarazioni mettono in discussione le testimonianze precedenti, poiché Marco e i suoi familiari hanno sempre confermato la loro presenza in hotel. Anche se gli investigatori non sembrano avere mai cercato conferme con il titolare della struttura, il suo racconto si distingue per la chiarezza e la sicurezza.

In seguito a queste rivelazioni, i legali della famiglia Poggi hanno reagito, definendo le affermazioni del gestore dell’hotel come fantasie e un tentativo di diffondere false informazioni. Gli avvocati hanno espresso preoccupazione per il fatto che la procura non abbia ancora preso provvedimenti di fronte a tali notizie.

Infine, il 4 luglio si terrà la terza fase dell’incidente probatorio, in cui esperti e consulenti esamineranno nuovamente le prove conservate nei laboratori di Medicina legale di Pavia.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it