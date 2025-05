Delitto di Garlasco: Scompaiono prove contro Sempio

L’intonaco contenente l’impronta 33, che avrebbe potuto incriminare Andrea Sempio nel delitto di Garlasco, non è più reperibile negli archivi. Questo evento segna un ulteriore colpo di scena nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, che avevano recentemente ripreso slancio grazie all’attribuzione dell’impronta al palmo della mano dell’amico del fratello della vittima.

L’impronta, individuata dai Ris di Parma nel 2007, era stata considerata inutile e riposta negli archivi. Recentemente, grazie ai progressi tecnologici, era stata chiesta una nuova analisi, ma ora il campione non si trova più. Per procedere con la perizia sarebbe necessario rintracciare il pezzo d’intonaco, prelevato con un bisturi, che risulta attualmente introvabile.

Nel 2007, l’impronta era stata trattata con ninidrina, che ne evidenziò la colorazione, ma fu comunque ritenuta inservibile. Ora, secondo quanto riportato, il reperto potrebbe essere stato distrutto. Rimane solamente una foto di esso.

La perdita di questa prova rappresenta un duro colpo per la nuova linea d’indagine, poiché dai consulenti di Sempio si era ipotizzato che si potessero estrarre materiali biologici utili. Essi avevano intenzione di depositare una consulenza presso la Procura per verificare la presenza di tracce biologiche legate a Sempio nell’impronta, che corrispondeva in 15 punti alla sua mano. Con la riapertura del caso, Sempio è ora di nuovo indagato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it