Delitto di Garlasco: Rivelazioni shock da Paola Cappa

Le indagini sul delitto di Garlasco si arricchiscono con l’inclusione di 186 messaggi vocali tra Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, e Francesco Chiesa Soprani, ex manager. La Procura di Pavia acquisirà questi audio, già parzialmente diffusi nel programma “Le Iene”. In uno di questi messaggi, Paola Cappa afferma di voler ‘parlare’ in futuro e di pretendere un compenso milionario. Entrambe le gemelle Cappa non sono indagate.

Oltre ai messaggi, l’inchiesta si avvale di nuovi rilievi e riscontri, tra cui impronte e ritrovamenti nel canale di Tromello. L’avvocato di Chiesa Soprani, Solange Marchignoli, ha dichiarato che ci si sta attivando per consegnare i messaggi ufficialmente alla Procura, con l’auspicio che possano contribuire all’indagine.

Intanto, emerge il racconto di una nuova testimone che ha riferito confidenze di Stefania Cappa riguardo a un sentimento di invidia nei confronti della cugina Chiara. La testimone ha dichiarato che Stefania non avesse particolare affetto per Chiara, contraddicendo le affermazioni della gemella che sosteneva di avere un buon rapporto con lei.

In aggiunta, la legale ha sottolineato che le affermazioni sui presunti rancori non influenzeranno il corso dell’indagine, ribadendo la serietà del lavoro dei pubblici ministeri coinvolti. Le nuove informazioni potrebbero rappresentare un ulteriore sviluppo nella lunga serie di accertamenti su un caso rimasto irrisolto dal 2007.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it