Delitto di Garlasco: ritrattazione di Muschitta sotto accusa

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, continua a suscitare dubbi e discussioni. Recenti dichiarazioni di Francesco Marchetto, ex maresciallo dei carabinieri, hanno riacceso l’attenzione su un testimone chiave, Marco Muschitta, la cui testimonianza è stata successivamente ritrattata.

Marchetto esprime sospetti riguardo alla ritrattazione di Muschitta, insinuando che l’uomo potrebbe essere stato minacciato o incentivato economicamente per cambiare la sua versione dei fatti. La testimonianza originale di Muschitta, in cui affermava di aver visto una giovane donna in bicicletta allontanarsi dalla scena del crimine con un oggetto simile a un attizzatoio, è stata cruciale durante le indagini iniziali. Tuttavia, la sua successiva ammissione di aver “inventato tutto” ha danneggiato la sua credibilità.

Il dibattito si è intensificato dopo la diffusione di un audio del 2022, in cui Marchetto e Alfredo Sportiello discutono dei dubbi su Muschitta. Marchetto ha sottolineato che le indagini dell’epoca furono condotte in modo inadeguato e sostiene che una perquisizione per verificare la veridicità delle affermazioni di Muschitta sarebbe stata necessaria. La questione rimane aperta, con l’ex maresciallo che solleva interrogativi su possibili irregolarità nelle indagini e l’atteggiamento degli inquirenti. La vicenda continua a sollevare interrogativi sulla ricerca della verità in un caso che ha segnato la cronaca italiana.

