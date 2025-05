Delitto di Garlasco: Riapertura indagini e nuove accuse

La riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco si concentra su Andrea Sempio, mentre la madre di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò, esprime la sua indignazione riguardo al trattamento riservato al figlio, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Ligabò non ha mai messo in discussione l’innocenza di Alberto e sostiene che nuovi elementi stanno emergendo, suggerendo la sua estraneità.

Lo sviluppo delle indagini ha fatto scricchiolare l’alibi di Sempio, il quale è ora considerato l’indagato principale. Ligabò critica l’andamento dell’inchiesta, sottolineando che è stata condotta in modo unilaterale, citando anche il fatto che l’impronta con il numero 33, ritenuta inutile all’epoca, è ora nel collegio difensivo di Sempio.

La madre di Chiara Poggi, pur preservando la convinzione della colpevolezza di Stasi, è stata esorta a comprendere il dolore dell’altra parte. Ligabò si dichiara aperta a un dialogo con i Poggi, sebbene lamenta l’assenza di disponibilità da parte loro.

Ligabò conclude sottolineando che Alberto ha sempre guardato al futuro, pur riconoscendo che gli anni trascorsi dietro le sbarre non potranno mai essere restituiti.

Fonte: www.virgilio.it