Delitto di Garlasco: Ombre di Pedofilia e Sicari

Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, ha avanzato l’ipotesi che dietro il delitto di Garlasco ci sia un’organizzazione criminale legata alla pedofilia. Secondo lui, Chiara Poggi avrebbe scoperto tali affari e per questo sarebbe stata assassinata su commissione. Alberto Stasi, accusato dell’omicidio, sarebbe stato costretto a testimoniare sotto minaccia, con la promessa di impunità, riguardo al ritrovamento del corpo di Chiara.

Lovati sostiene che Stasi non sia mai entrato nella casa della vittima e che la sua testimonianza sia stata una copertura per proteggere il reale responsabile. La teoria dell’avvocato trova radici in eventi del passato: nel 2006, un’indagine su un caso di immigrazione clandestina a Garlasco rivelò abusi su minori, coinvolgendo almeno 20 ragazzini.

Il 13 agosto 2007, giorno del delitto, Chiara sarebbe stata a conoscenza delle attività illecite legate alla pedofilia, per cui sussiste l’idea che qualcuno abbia voluto silenziarla. Lovati ha anche menzionato un sogno che lo ha spinto a considerare la possibilità di un omicidio legato a un segreto pericoloso.

Inoltre, la chiavetta USB di Chiara, trovata dopo il delitto, conteneva informazioni su abusi sessuali e tematiche correlate, facendo supporre che la giovane fosse informata su fatti compromettenti. Nonostante queste affermazioni, non esistono prove concrete, ma solo indizi e suggestioni che collegano il caso al giro di pedofilia.

Fonte: www.virgilio.it