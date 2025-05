Delitto di Garlasco: Nordio critica la nuova condanna

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato i recenti sviluppi nel caso del delitto di Garlasco, definendo "irragionevole" la condanna emessa dopo una o due sentenze di assoluzione, e sottolineando la necessità di un nuovo processo. Durante una sua intervista a Zona Bianca su Rete 4, ha precisato che non ci saranno conseguenze per i magistrati coinvolti nella vecchia inchiesta, affermando che la responsabilità si configura solo se un giudice dimostra di non conoscere la legge o le carte del processo.

Nordio ha sottolineato che in un sistema giuridico democratico esiste un doppio o triplo grado di giurisdizione per evitare che una sentenza possa essere erronea. Ha rilevato anche la percezione negativa della giustizia da parte dei cittadini, affermando che la legge può essere imperfetta e che questo può portare a lunghe dilazioni nei processi, anche quando sarebbe opportuno chiuderli.

In aggiunta, il ministro ha espresso l’opinione che le leggi attuali contribuiscono più di quanto non facciano i magistrati a queste problematiche, evidenziando che le leggi consentono situazioni poco chiare e potenzialmente ingiuste.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it