Delitto di Garlasco: impronta 10 non appartiene a Sempio

Nuove analisi nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco hanno escluso la corrispondenza di una traccia papillare, nota come “impronta 10”, con Alberto Stasi, Andrea Sempio, Stefania Cappa e altri soggetti coinvolti. L’impronta è stata trovata sulla parte interna del portone d’ingresso della villetta di via Pascoli, il 17 agosto 2007, dai Ris di Parma. Secondo una consulenza della Procura di Pavia, firmata dagli esperti Gianpaolo Iuliano e Nicola Caprioli, l’impronta potrebbe essere stata lasciata da una mano sporca di sangue. La collocazione e la forma della traccia suggeriscono che potrebbe essere stata lasciata quando l’assassino si stava allontanando dalla scena del crimine.

Dei 36 impronte rinvenute e analizzate, solo 8 sono risultate utilizzabili per comparazioni. L’impronta 33 è stata attribuita con certezza ad Andrea Sempio. Restano non identificate sei impronte palmari, che verranno analizzate in un incidente probatorio programmato per il 17 giugno nei laboratori della Scientifica di Milano. La ricerca si sta dunque sviluppando per esclusione, rafforzando l’ipotesi di una terza persona coinvolta nel delitto. Se i prossimi accertamenti confermassero la presenza di sangue nell’impronta 10, essa potrebbe rivelarsi fondamentale per chiarire la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it