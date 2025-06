Delitto di Garlasco: il padre di Andrea Sempio difende il figlio

Il padre di Andrea Sempio, Giuseppe Sempio, sostiene con fermezza che suo figlio era a casa con lui il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Giuseppe ricorda chiaramente che la moglie, Daniela Ferrari, uscì di casa presto e rientrò intorno alle 10, mentre Andrea, dice, non poté allontanarsi prima dell’arrivo della madre, sottolineando che lo avrebbe notato. La famiglia Sempio, all’epoca, abitava a circa un chilometro dalla casa dei Poggi.

Il giorno dell’omicidio, Andrea aveva manifestato l’intenzione di recarsi a Vigevano per comprare dei libri, ma rimase in casa con il padre fino alle 10. Giuseppe afferma nuovamente che, se fosse uscito, sarebbe dovuto passare davanti a lui. Andrea Sempio è indagato per omicidio, ma si dichiara innocente, nonostante siano state trovate tracce del suo DNA sotto le unghie di Chiara.

Nel 2008, Andrea presentò uno scontrino per un pagamento effettuato a Vigevano la mattina del delitto, ma un’ex testimone ha riportato di aver visto la madre di Andrea in città in quel periodo, mettendo in discussione il suo alibi.

L’avvocato di Sempio, Massimo Lovati, ha suggerito un’ipotesi che coinvolge un’organizzazione criminale responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, la quale avrebbe scoperto segreti su presunti casi di pedofilia legati a un luogo di culto. Lovati sostiene inoltre che Alberto Stasi, già coinvolto nel caso, sarebbe stato minacciato e costretto a fornire una versione dei fatti favorevole ai suoi presunti mandanti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it