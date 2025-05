Delitto di Garlasco: Gli Avvocati di Andrea Sempio Sotto Accusa dopo il Malore di Daniela Ferrari

Gli avvocati di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, denunciano un abuso durante l’interrogatorio della madre, Daniela Ferrari, avvenuto il 28 aprile. Secondo Massimo Lovati, uno dei legali, i carabinieri di Milano avrebbero continuato a porre domande a Daniela dopo che aveva esercitato il diritto di non rispondere. Durante l’interrogatorio, la donna avrebbe subito un attacco di panico dopo aver sentito il nome di un ex vigile del fuoco, la cui identità era stata parzialmente rivelata in una trasmissione televisiva. Lovati ha affermato che la situazione rappresenta un abuso da parte della polizia giudiziaria, sottolineando che l’interrogatorio avrebbe dovuto concludersi non appena Daniela ha esercitato il suo diritto.

In aggiunta, il nome dell’ex vigile del fuoco, menzionato nell’interrogatorio, ha suscitato notevole interesse mediatico. Questa persona, secondo le indiscrezioni, sarebbe conosciuta solo da Daniela Ferrari e non da Andrea Sempio o dal marito. Si ipotizza che l’uomo abbia avuto contatti con la madre dell’indagato il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Sempio, ora maggiorenne, risulta indagato dal 2025, quando è stato trovato il suo DNA sotto le unghie della vittima. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, ha visto l’arresto di Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, che ha sempre proclamato la sua innocenza. Dopo vari gradi di giudizio, la Cassazione ha riaperto l’inchiesta a seguito di nuovi riscontri.