Delia Duran al Grande Fratello Vip è un fiume in piena.

Se da una parte c’è Alex Belli che per tre mesi ha mantenuto il suo aplomb baritonale parlando di amore libero facendo mille giri di parole e supercazzole infinite, dall’altra c’è la venezuelana che senza troppi peli sulla lingua in pochi giorni ha rivelato che:

Alex e Soleil hanno fatto più di una chiacchierata sotto le coperte.

Lei ed Alex hanno incontrato una ragazza il giorno del suo compleanno.

A lei piacciono anche le donne.

Lei ha avuto un flirt con Aida Yespica.

Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, inebriate da queste news flash della venezuelana, hanno voluto capire bene il rapporto fra Delia ed Alex e ieri pomeriggio hanno chiesto alla pantera latina delle delucidazioni a riguardo.

“Bisogna parlare chiaro: io non sono libera di avere un rapporto con Jessica o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero”. – Ha dichiarato Delia Duran – “L’amore è universale, può essere amore per un’amicizia, per un cane, per un cibo.. Posso anche utilizzare il termine ‘amore’ se ho grande ammirazione. L’amore libero è questo”.

Miriana Trevisan, avendo subodorato puzza di supercazzola in stile Alex Belli, ha così ripreso le fila del discorso: “Quindi se una sera volete giocare e c’è una donna che entra nel vostro letto questa cosa la puoi accettare?“. “Sì“, ha replicato Delia, “Ma è una cosa che vogliamo entrambi e si condivide: io non posso andare con un altro uomo da sola, capisci la differenza? Per me le coccole nel letto, i baci, gli abbracci, non sono amore libero. Amore libero è condivisione“.

Delia: “Soleil non è il mio tipo a me piacciono molto femminili”

Quando è stato fatto il nome di Soleil, la Duran ha precisato:

“Soleil non è la mia tipologia di donna, il mio tipo deve essere molto femmina. In primis deve piacere a me, poi ovviamente anche a lui, deve piacere ad entrambi. Quando mi dice ‘ti piace questa ragazza?’ io rispondo che prima devo conoscerla, deve esserci il feeling, l’attrazione deve essere fisica e mentale. Mi devo fidare di lei”.

Alla pantera latina le donne piacciono formose e femminili, ma ovviamente non le vanno bene tutte: deve prima conoscerle ed instaurare con loro un rapporto di stima e fiducia.