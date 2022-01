Appena è finita la puntata del GF Vip Delia Duran come un fiume in piena ha iniziato ad attaccare il marito. La nuova gieffina si è confidata con Sophie Codegoni e ha detto che secondo lei Alex sta prendendo in giro anche Soleil Sorge.

“Io difenderò sempre le donne. Non so se diventeremo grandi amiche, però voglio chiarire. Non si capisce se è innamorato di Sole o di me. Capite il mio stato d’animo? Sono rimasta scioccata che io l’ho perdonato subito e lui ha continuato a parlare soltanto di Soleil. – si legge su Biccy – Lui continua con il suo giochetto e io allora adesso dico basta. Lui sta giocando sia con me che con lei, ma basta smettila. Magari è anche Soleil una vittima in tutto ciò. Se non prende posizione prende in giro me e lei. Io sono per le donne. Guarda che è lui, è tutta colpa sua, non si vuole fermare. Doveva fermarsi e non lo fa. Io amo veramente le donne e questa tensione con Soleil mi fa soffrire, io vorrei parlarci anche adesso”.

Delia e Soleil faranno alleanza contro Alex? Boh…ho come un sentore… #gfvip — Katya Malagnini (@KATYAMALAGNINI) January 22, 2022

Comunque delia in questo momento sta difendendo anche soleil, tenetelo bene a mente solette quando ve la prenderete con lei. #GFvip — 50SfumatureD’ansia (@SangueOssaAnima) January 22, 2022

Delia “Non ho votato Soleil perché l’ho vista troppo sofferente” 😳😳😳 Ma sei seria???

Dovresti essere sofferente tu per le parole di tuo marito…#gfvip #teamsole #soleil #solex — ☀️Soleil Anastasia Sorge☀️ (@TrashStellare) January 22, 2022

Delia Duran su Alex Belli: “Vorrei lasciarlo ma…”

“Io stavo per lasciarlo. Adesso però ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in c**o?! Altrimenti per queste str****te che sta facendo avrei deciso diversamente. – riporta Biccy – Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia madre, ho tutto. Stasera stavo per lanciargli addosso l’anello, poi mi sono fermata. Sai perché? Soltanto perché lui mi ha detto che ha fatto un Twitter bello sul nostro matrimonio, ma non l’hanno fatto vedere. Quindi manca un tassello anche lì. Tutti che mi dicono ‘io fossi in te l’avrei lasciato’, ma no è così facile. – riportato da Biccy – Dall’esterno è facile giudicare tutto. Adesso mi manca ancora un passaggio, parlare con lei e comprendere cosa è successo bene con Alex. La complicità con lui si è rotta comunque. Prima tra me e lui non c’erano segreti. Devo riflettere bene su quello che voglio”.

Non capisco, quindi con una buona ditta di traslochi e una casa per la madre, Delia si deciderebbe a lasciare Alex?!