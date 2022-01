Dopo quasi due settimane di convivenza forzata ieri notte Delia Duran e Soleil Sorge hanno deciso di confrontarsi. La nuova gieffina ha ringraziato la rivale in amore per averle confessato che Alex Belli avrebbe detto di amare anche lei.

“Quando è uscito dal GF Vip, la prima settimana si è comportato una meraviglia e mi ha chiesto scusa. Infatti siamo andati a Verissimo e ho detto anche lì che l’avevo perdonato. Ha chiesto perdono per gli sbagli che aveva fatto, però non mi aveva detto che era innamorato di te. Mi ha soltanto detto ‘sono caduto in una tentazione’. Io ho scoperto oggi quando tu hai detto che lui sotto le coperte ti ha detto ‘ti amo e sono innamorato di te’. Lui non mi aveva detto nulla di questo, te lo giuro su mia madre. Per questo sono in confusione adesso. Le parole sono più forti dei fatti sotto le coperte.

Ora dico che lui mi ha preso per il cu** e ci sta prendendo per il c**o tutti quanti, prende in giro me e anche Soleil. Quindi io non pensavo che fosse innamorato di te. Anche se dei dubbi li avevo, perché a casa nostra stava sempre a vedere i vostri video, a leggere le parole su Twitter. Oggi scopro che ama anche te. Io ti devo dire grazie per avermi aperto gli occhi”.