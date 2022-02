Da quando è entrata nella casa del GF Vip Delia Duran ha creato scompiglio ed ha rotto diversi equilibri. La Pantera del Sud America ha rotto la triplice alleanza ‘Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge‘, ha flirtato con Gianluca Costantino ed ha scatenato la gelosia di Sophie Codegoni, che ha quasi mollato Alessandro Basciano. La nuova gieffina ha anche lasciato Alex Belli in diretta e si è tolta l’anello del loro matrimonio. Essendo una donna libera, la Duran continua a giocare con i ragazzi della casa e dopo aver stuzzicato Barù, ieri si è divertita con una delle new entry del GF, Antonio Medugno.

Il tiktoker napoletano in questi giorni è triste per le discussioni che ha avuto con Gianluca e Alessandro e infatti ha anche pensato di abbandonare il GF Vip. Anche per questo motivo ieri Delia ha passato un po’ di tempo con Medugno e tra una chiacchiera e l’altra l’ha raggiunto in camera, dove si è appiccicata a lui, poi ha strusciato il suo naso su quello di Antonio e con fare da vera seduttrice gli ha detto: “Meglio stare lontana da te. Sì, esatto addirittura, meglio così”. Poco dopo Katia Ricciarelli ha chiesto alla coinquilina se le piacesse Antonio e lei ha confermato: “Sì mi piace, tu come fai a saperlo?!”.

Delia Duran su Gianluca e Antonio Medugno.

Sui social in molti sono spiazzati dall’atteggiamento della Duran con Medugno, visto soprattutto che fino a pochi giorni fa i due a stento parlavano. Il fatto che la Delia abbia flirtato con il coinquilino però non significa nulla, non si tratta certo di una dichiarazione d’amore. Infatti proprio la bella venezuelana due settimane fa ha rivelato a Soleil di non voler fare storie nella casa: “Anche i due nuovi arrivati sono tanto carini. Belli e hanno portato una ventata di freschezza. Però non è che sono interessata o sono stata influenzata dal loro arrivo a lasciare Alex. Per adesso non voglio proprio fare nulla qui dentro“. Quindi niente storie, ma qualche game sì.

Qua ci troviamo davanti alla fine della soap Chimica Artistica Non è un Game e l’inizio dello spin off Amore Libero: il Ritorno del Man (che troverà Delia con Antonio e Soleil con Gianluca).

Lunedì entra Alex -> Avvicinamento tra Delia e Antonio E guarda caso, ora Delia ha raccontato a Nathaly e Katia che le interessa Antonio. Nathaly ha suggerito qualcosa per farli avvicinare di più Si va avanti col teatrino #gfvip pic.twitter.com/JMYdI0F15B — solesupporter (@solesupporter) February 9, 2022

Delia che dice ad antonio “mi piaci” questa donna pazzesca sempre in work work work #GFvip pic.twitter.com/u3355noyjG — 💐letteralmente alla frutta 💐 (@maryyii__) February 9, 2022