Il ritorno di Alex Belli si avvicina, ma nonostante tutto Delia Duran continua a flirtare con Antonio Medugno. Nei giorni scorsi la bella venezuelana si è avvicinata molto al tiktoker e tra coccole e grattini gli ha anche confessato di essere interessata. Durante un momento di confidenze con Nathaly Caldonazzo, la Pantera del Sud America ha ammesso: “Sì lui mi piace, ma non so se piaccio a lui“.

La Caldonazzo ha spiegato il suo punto di vista alla coinquilina: “Secondo me lui non ha paura di soffrire, se una cosa la sai dall’inizio che è così… non ti aspetti nulla. Sai che è un gioco. Un uomo che ti vuole ti prende, gioco o non gioco. Se una persona ti manda dei segnali. È piccolo e intimidito, levando la differenza di età, sei tanta roba capito?! Magari lui è abituato a una ragazzina, pensano a volte che è difficile gestire donne come noi quando invece siamo fragili“.



Delia e la confessione ad Antonio Medugno.

Oggi pomeriggio la Duran è tornata a stuzzicare Antonio nel suo letto e l’ha rassicurato sul fatto che a questo televoto lui non uscirà: “Secondo me non uscirai lunedì“. Subito dopo Delia si è avvicinata al giovane napoletano e all’orecchio gli ha sussurrato: “Ho una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex“. Lui le ha risposto: “Con me? Guarda che se ti hanno sentito lunedì ci facciamo le risate“. Evidentemente in imbarazzo la gieffina ha chiuso con: “Vabbè dai ma qui stiamo sdrammatizzando” (qui il video della confessione).

Nulla di strano o nuovo, Delia Duran infatti ha detto più volte che ama condividere le ‘chimiche artistiche’ con Alex. L’unica novità è che fino ad oggi la modella ha sempre “condiviso” altre donne con il compagno, mentre questa volta vorrebbe divertirsi con un altro uomo. Staremo a vedere cosa succederà quando il Man farà il suo comeback altruistico.