Appena entrata al GF Vip Delia Duran ha affrontato Soleil Sorge ed ha cercato di metterla in imbarazzo parlando di quello che lei ed Alex Belli avrebbero fatto sotto le coperte. La Pantera del Sud America ha dichiarato che il marito le ha confessato la verità: “Quindi era puro anche quello che avete fatto di notte? Perché non dici a tutti quello che è successo sotto le coperte? Lo sai che Alex mi ha detto tutto? Io so cosa è accaduto, quindi puoi dirlo anche te. No che non avete soltanto parlato è successo molto altro. Se sei così vera e sincera devi ammettere“.

🔴 Breaking news, non abbiamo bisogno di Delia per sapere cosa hanno fatto Soleil e Alex sotto le coperte. Solo alcuni fan di Miss Surgelato Gate fanno finta di non vedere🤭 #gfvip #jeru #solex pic.twitter.com/rfaUDdMPAG — Tom (@tommyv_bb) January 16, 2022

Nel suo primo confessionale la Duran ha dato qualche dettaglio in più: “Alex e Sole non hanno detto le cose come stanno. Quando lui è uscito mi ha rivelato che tra loro è successo qualcosa di particolare. Mi ha detto proprio tutto, si tratta di intimità. Devo dire che mi ha detto tutte queste cose dopo che l’ho perdonato. Questo è stato il mio errore, perdonarlo subito, ma in amore succede anche questo“.

Delia Duran smaschera Alex e Soleil: “Ecco cosa hanno fatto sotto le coperte” https://t.co/aw73eKImyt #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 15, 2022

Delia vuota il sacco con Jessica Selassié.

Durante la notte Jessica Selassié incuriosita dalle rivelazioni di Delia sul marito e Soleil, le ha chiesto di dire quello che i due avrebbero fatto sotto le lenzuola: “Tu hai detto che lui ha confermato che non sono state soltanto chiacchiere. Quindi tu intendevi che ci sono state delle coccole un po’ più spinte, oppure era proprio un atto completo quello che hai saputo? Uno o due?“.

La nuova gieffina si è messa a ridere e – cercando di coprirsi – ha indicato la bocca ed ha detto che ‘si vedeva‘. Subito dopo Delia ha iniziato a fare dei gesti simili a delle palpate ed ha infilato la mano sotto il piumone.

Diciamo che ci sono state delle “carezze” artistico-telepatiche tra Belli e la Sorge.