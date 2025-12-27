Delia e Alex svelano nome del figlio

Alex Belli e Delia Duran, i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip, sono al settimo cielo in occasione di Natale. La coppia è in attesa del loro primo figlio insieme e ha annunciato il nome scelto per il bebè in arrivo.

La coppia formata da Delia Duran e Alex Belli è senza dubbio molto unita. Dopo essere stati protagonisti di un triangolo amoroso nella casa del Grande Fratello Vip con la comica artistica tra Belli e Soleil Sorge, hanno formato una coppia sempre più solida e innamorata. Pochi mesi fa, hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio insieme, una gravidanza fortemente voluta per cinque anni.

Delia e Alex hanno annunciato di essere in attesa di un maschietto e ora hanno svelato anche il nome scelto per il nascituro. Il loro primo figlio insieme nascerà a marzo, e l’attesa è vissuta nel modo più dolce e paziente possibile dalla coppia. Il nome scelto per il bebè in arrivo è Gabriel. In occasione di Natale, Alex e Delia hanno posato davanti all’albero addobbato e la showgirl si è fatta dipingere sul pancione in vista il nome del bambino che porta in grembo.

Delia ha scritto una dedica alle foto con Belli: “Tra tutte le cose che potevamo desiderare, la più bella ha un battito. Tu, piccolo Gabriel, sei il nostro miracolo. Non serve nessun regalo quando il cuore è pieno così: sei la magia più vera di questo Natale”. La coppia è molto serena e felice, e al momento non si sono esposti più di tanto sullo scandalo legato ad Alfonso Signorini e al GF Vip, forse proprio per continuare a godersi questa bellissima pace e l’arrivo del loro primo figlio insieme.