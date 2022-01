Delia Duran ieri sera al Grande Fratello Vip ha citato la sua pagina su Wikipedia dopo che Soleil Sorge, durante il loro ennesimo battibecco, le ha rinfacciato di essere lì solo perché moglie di Alex Belli.

“Io non sono entrata perché sono la moglie di Alex Belli, sono entrata perché sono Delia Duran cercami su Wikipedia“, la lapidaria risposta della pantera sud americana.

Ovviamente Soleil Sorge non ha potuto ricercare su Google “Delia Duran Wikipedia“, ma tanti telespettatori lo hanno fatto e gliel’hanno segnalata. Su internet, infatti, è possibile tutt’ora leggere l’anteprima (“[…] all’anagrafe Nusat Del Valle Duran Perez, è nata a Merida, in Venezuela, il 17 aprile del 1988. Ha lavorato come modella, indossatrice..”), ma quando ci si clicca sopra viene scritto che la pagina è stata cancellata.

Delia Duran Wikipedia: “Spiacenti, pagina cancellata”

“Spiacenti, questa pagina è stata cancellata recentemente nelle ultime 24 ore“. La motivazione? “contenuto palesemente non enciclopedico o promozionale“.

Qualcuno avverta la Duran.

RAGA MA DELIA NON HA UNA PAGINA WIKIPEDIA CREPO HO APPENA CONTROLLATO ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ — [Righetto] (@Ri_Ghetto) January 21, 2022

Delia a Soleil: guarda la mia pagina wikipedia e poi ne riparliamo Wikipedia su Delia

Non esiste nemmeno, per favore#gfvip pic.twitter.com/ne1ehvZf5j — e 🌈🌻 (@nagioia08) January 21, 2022