L’arrivo di Delia Duran ha smosso le acque al GF Vip, la new entry ha legato con Miriana Trevisan e Jessica Selassié ed ha mandato in crisi Soleil Sorge. La nuova gieffina – ovviamente – continua a parlare della chimica artistica che c’è tra suo marito e Soleil e ieri sera in confessionale è tornata a parlare delle notti sotto le coperte trai due.

“Lei e Alex non hanno detto le cose per come stavano. Lui mi ha confessato tutto e confermo che tra loro c’è stata l’intimità.Però attenzione, me lo ha confessato dopo che l’ho perdonato, mi ha detto proprio tutto. Questo è stato il mio sbaglio più grande, perdonarlo subito, ma in amore spesso accade che sei cieco e vai avanti. […] Lei si è innamorata persa di Alex pensando che lui avrebbe scelto lei al posto mio, vuol dire che allora ha un grande sentimento per mio marito. Io sono la sua donna, però mi vengono tanti pensieri. Ho un po’ di paura. Lui forse è davvero innamorato di lei e non me lo vuole ammettere”.

Delia : “guarda che la maggior parte della colpa ce l’ ha lui,lo so” finalmente ha detto una cosa sensata sta donna. La porta si apre da dentro e l’uomo sposato rimane lui. Stop 👍 #gfvip — Antigone♐🦸🏻‍♀️ (@Stefani77713762) January 17, 2022

Delia Duran, l’attacco di Soleil.

La Sorge però sembra abbia una carta speciale da giocare, infatti pare sappia un segreto di Delia Duran e Alex Belli: “Quella è una disperata di fama e popolarità. Credo che Alex non sia d’accordo con tutto questo. Questa è una mossa patetica e sbagliata. Lei dovrebbe preoccuparsi delle nostre parole, degli sguardi e dei gesti che c’erano qui dentro. Se il matrimonio è tentennato un problema c’è. Credo che lei abbia voglia di apparire e fare show. […] Io se le cose continuano così ho chiuso e smetto di stare zitta e di tutelare lui e lei“. Davide Silvestri è intenzionato a capirne di più: “Ok , ho capito che tu sai qualcosa che non non sappiamo. In pratica tu hai un asso nella manica“.

