Federica Panicucci a Mattino 5 ha svelato che stasera Delia Duran tornerà nella casa del Grande Fratello Vip. La donna è pronta ad un altro scontro con il marito, che nei giorni scorsi ha detto: “Non ho intenzione di modificare il mio rapporto con Soleil. Voglio essere me stesso qui dentro“.

“Alex Belli non va più d’accordo con Solei perché ci sono contrasti nella casa. Innanzitutto Alex non è d’accordo con l’atteggiamento che ha Delia Duran fuori dal GF Vip. Sapete cosa farà Alfonso Signorini questa sera? Lui farà entrare nuovamente la donna per un incontro scontro con Alex Belli. Questa ve la lancio così, come una anteprima, appuntamento in prima serata. Un bacio e un saluto ad Alfonso, e godiamoci questo nuovo incontro”.