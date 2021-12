Delia Duran fra le pagine del settimanale Novella 2000 diretto da Roberto Alessi ha commentato la voce che vorrebbe lei ed Alex Belli una coppia aperta. Il sospetto sulla natura del loro rapporto lo ha avuto anche Jessica Selassié e Soleil Sorge non ha fatto niente per smentirlo, anzi.

“Una cosa a tre con me? Gli piacerebbe a tutti e due fidati” – ha commentato Soleil a Jessica parlando di Alex e Delia – “Poi in tutto ciò le cose che mi ha detto Ale riguardo loro, diciamo che non aveva senso le scenate a vicenda di gelosia. Mi ha detto che la loro coppia è… Geloso di lei? Vabbè domani ne parliamo meglio, però invece no“.

Insinuazioni che però non sono piaciute alla modella sud americana.

“Le foto di me che bacio quel ragazzo? Non sono certo la dimostrazione che ho cambiato idea, ovvero che considero – come Alex – la nostra storia come quella di una coppia aperta. Sia lui sia io siamo cattolici. Sono dimagrita, ho sofferto, sono stata umiliata”.

A domanda diretta del giornalista “lui chi è?”, Delia Duran è stata vaga.

“Un amico. Tu non lo conosci e non lo conosce nemmeno Alex. È un ragazzo giovane, ed è la prima volta che esco con un ragazzo giovane, ma è molto maturo, una bella persona, che mi piace, con cui sono andata oltre al bacio a stampo”.

Il ragazzo si chiama Carlo ed è vicino a Fabrizio Corona.

“Perché l’ho fatto? Che gli serva da lezione. L’ho ripagato con la sua stessa moneta. Alex finge, ma è gelosissimo, lo è sempre stato. Ma secondo lui invece io non dovrei essere gelosa? Un uomo può tradire e una donna no? Lui vuole essere libero? Bene, adesso lo sono anch’io”.

Delia Duran: “Cosa hanno fatto Alex e Soleil sotto le coperte? Per me è tradimento!

La venezuelana ha poi continuato.

“Io vedo il nostro sentimento gettato in piazza, umiliato, e che dire di quelle scene sotto le coperte? Dove qualcosa c’è stato, tra lui e Soleil, io che le vedevo da casa e lui sapeva. Magari non un rapporto completo, ma io lo vivo come un tradimento. Qualcuno la butta sul ridere, anche in tv, parlano come di una soap opera, “Delia, Alex e Soleil”, ma si ride sulla mia vita, sul mio progetto di famiglia”.

Ora i due sono entrambi fuori dal Grande Fratello Vip, come si evolverà il loro rapporto?