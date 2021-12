Delia Duran non ha mai visto di buon occhio il rapporto fra Alex Belli e Soleil Sorge.

Mentre i due gieffini amoreggiavano sotto le coperte fra coccole e baci nascosti, la modella argentina faceva “volare piatti” e “soffriva” a casa. A parlare è stato Simone Bonaccorsi, il modello paparazzato con lei durante un backstage di una sfilata.

“Delia? Soffriva. Volavano i piatti a casa sua, vedendo alcuni video di Alex. Noi tentavamo di tranquillizzarla, ma lei andava dritta come un treno. Ha duemila ragioni. Da moglie dà fastidio vedere certi atteggiamenti. La capisco. Alex ha tirato un po’ la corda. Ma ho sempre detto a Delia, che Alex l’amava. In realtà, è Soleil a essere innamorata di Alex, ma lui no. Me lo ha confermato lui stesso”.

Il modello, fra le pagine di FanPage, ha poi svelato che rapporto c’è fra lui Alex Belli e Delia Duran (che ha conosciuto durante Temptation Island Vip).

“Io, Delia e Alex siamo carissimi amici, sin dai tempi della nostra partecipazione a Temptation Island. Delia è stata molto male per ciò che ha visto al Grande Fratello Vip e io, da buon amico, in questi mesi le sono stato accanto. L’ho confortata. Insieme a Stella, Mirko Gancitano e Guenda Goria, ci siamo riuniti spesso a casa di Delia per seguire le puntate del reality insieme a lei”.

Simone ha poi smentito il rumor che voleva Delia ed Alex vivere in una relazione aperta.

“Conoscendoli entrambi, posso dirti che è avvenuto tutto spontaneamente. Agli occhi di chi non li conosce, potrebbero passare per la coppia aperta o senza valori. Non è così. Nel Grande Fratello si è dentro una bolla e può capitare di avvicinarsi a una persona, ma rispettando sempre i limiti. Alex a volte li ha superati e si è assunto le sue responsabilità. Ha chiesto scusa davanti a tutti. Ma devo dire che anche quando usciamo insieme, se c’è un’amica l’abbraccia, è scherzoso. Delia un po’ meno, ma Alex è così. Ha una mentalità molto aperta. È una persona…artistica (ride, ndr)”.

Nel dubbio, Delia è fra le candidate all’ingresso al GFVip come nuova concorrente.