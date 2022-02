Rivelazioni choc al GF Vip. Ieri notte Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno litigato per le solite cavolate, tra gelosie e qualche frase di troppo. Il belloccio ligure si è sfogato con Soleil Sorge, ma è intervenuta Sophie, che ha sganciato una bomba. Secondo l’ex tronista, il suo Alessandro le ha confessato che vorrebbe fare il ‘Tuca Tuca‘ con Delia Duran.

“Guarda è meglio che sto zitta e ti tutelo, perché se dico cosa mi hai detto in camera è finita. Ok stai continuando, allora parlo. Tu mi hai detto che l’unica cosa che so fare nella vita è sedurre gli uomini, che schifo! Io sono una ragazza seria e non come dici te. Sole, lui mi ha anche detto ‘da domani corteggio Delia e vedrai come ti farò stare‘. Lui è venuto nel letto e mi ha detto che non vede l’ora di tr******ela. Questo ragazzi è il vero Alessandro! Capisci Sole quello che mi ha detto? Ti giuro su mia madre che Ale ha detto che vuole andare con Delia. Poi continua da giorni a dire che è bellissima. Mi spiace ma ha superato il limite e non posso perdonarlo. Io non lo voglio più, basta è chiusa”.

Basciano ha cercato di difendersi e ha detto che se davvero desse sfogo al suo lato ‘wild’ infilerebbe la lingua ovunque.

“Si comporta come una bambina e io sono stufo. Entrambi non ci fidiamo l’uno dell’altra ed è evidente. Ma tanto per come si è comportata io me ne andrò di qui, non mi piace affatto quello che sta facendo. La cosa di Delia? Ok ho detto che è bella, ma lo è, direi che è proprio evidente. però non è vero che c’ho provato o che in piscina mi leccavo mordevo le labbra guardandola, questa è follia.

Dice che ci provo con Delia? Ma allora non mi conosce. Vuole vedermi davvero in azione? Ma devo svegliarmi io? Guardate che io sono pazzo, altro che tentatore, io infilo la lingua in bocca a tutti. Invece non lo faccio per rispetto. Per adesso ho visto Delia come se fosse un maschio ve lo giuro. Lei patisce questa cose che per me Delia è bella. A me non mi importa più nulla. Con i suoi discorsi di M. Vuole far passare me per geloso, quando in realtà è lei che lo è”.