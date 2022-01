Delia Duran sarà la prossima concorrente del Grande Fratello Vip e nonostante i vipponi ancora non lo sanno, Sophie Codegoni ne è certa. A tal proposito, parlandone con Gianmaria Antinolfi, ha aperto a tre ipotetici scenari.

Il primo vedrebbe Delia Duran diventare amica di Soleil Sorge (“oppure scannarsi”), il secondo la vedrebbe provarci con Alessandro Basciano (che è il rivale di Alex Belli) ed il terzo sarebbe il rientro di Alex Belli in casa per eventuali confronti con Delia/Soleil/Alessandro.

Delia – la cosa studiata a tavolino – proverà a sedurre un po’ Alessandro ed Alex verrà dentro per ricominciare con i litigi. A prescindere da tutto, in tutte e tre le opzioni mi confermano il fatto che era tutto studiato a tavolino”.

“Visto il rapporto che Alex aveva con Soleil, loro diventano amiche oppure si scannano. E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more, Delia è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta sulla moglie, c’è questo astio con Alex… Alex viene e farà di nuovo i confronti.

Sophie Codegoni – che ha analizzato alla perfezione il quadretto Alex-Soleil-Alessandro-Delia – ha poi aggiunto:

“Perché Alex e Delia non si possono parlare? Lo fanno via Instagram quei due, dai. Ma tu Alex non hai una moglie con la quale andare a cena? Andare a pranzo? Stare sul divano a vedere un film? Alle 20:51 Soleil piange ed alle 20:53 hai già scritto il post che neanche può leggere? O vivi collegato al GFVip ed io da moglie ti direi ‘anche meno’, oppure…”.

L’ex tronista avrà anche 20 anni, ma potrebbe praticamente aver azzeccato tutto.

Alfonso Signorini che dice SE PER CASO ENTRASSE DELIA AL #GFVip come se non avesse già firmato il contratto per entrare ⚰️

