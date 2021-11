Soleil Sorge era un fiume in piena dopo la puntata del GF Vip di ieri sera. La gieffina prima ha messo in dubbio Alex Belli e poi ha puntato il dito contro sua moglie, Delia Duran. Secondo l’influencer, la compagna di Belli avrebbe studiato un teatrino per poter tornare più volte al Grande Fratello Vip.

“Se Delia non è una persona che fa queste sceneggiate allora spiegami perché ha fatto quella recita. Dai spiegami questo. Si vedeva lontano un miglio che stava esasperando e recitando il tutto. Secondo me non dovrebbe tornare. Se tu dici che non sei d’accordo con lei non dovresti sperare che torni. Hai sentito che ha detto che vorrebbe essere una concorrente? Che poi è venuta qui due volte ed è andata da Barbara, adesso basta. Non andrebbero premiati questi comportamenti. Ha avuto i suoi 15 minuti di visibilità. Poi non ha voluto parlare con te l’altra volta soltanto per poter tornare ancora.

Tu la difendi, dici che non ha bisogno di soldi e popolarità, ma dimostra altro. Vuoi che torni per confrontarsi con te, ascolta, avete tutta una vita per chiarirvi, non ha bisogno di tornare al GFVip.

Credo al vostro matrimonio, ma sul resto continuo ad avere mille cose che mi passano per la testa, e concedimelo. Ha detto che vuole entrare qui e che non è influenzata da nessuno. Capisci che non quadra qualcosa. Adesso dici anche che ‘aveva ragione Delia a dirti di non venire qui’, ma se lei è stata la prima a correre qua dentro?!”