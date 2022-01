Lo scorso novembre Delia Duran è stata ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per parlare della chimica artistica del marito con Soleil Sorge. In quell’occasione la Pantera del Sud America ha dato della gatta più viva che morta alla rivale in amore.

“La colpa ovviamente è anche di Alex, perché è lui quello impegnato. Però ci sono alcune cose da chiarire. Soleil è la donna e lo doveva fermare quando ha visto che c’erano dei comportamenti too much. Quindi poteva dire alt e invece ha continuato facendo peggio. Certo che sono arrabbiata anche con lui, non ce l’ho soltanto con lei sia chiaro. Lui prima è sempre stato fedele e non è mai andato oltre. Certi atteggiamenti possono ferire me che sono la sua vera compagna. Alex non recita, lui è vero, però poteva fare un po’ meno con Soleil. Lei invece è una gatta più viva che morta, sa come aggredire le persone e ha una doppia faccia”.

Delia Duran smascherata a Pomeriggio 5.

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 Silvana Giacobini ha raccontato quello che le avrebbe detto Delia durante un fuori onda quando è stata ospite di Barbara a novembre: “Devo dire una cosa Barbara, all’inizio erano d’accordo Delia e Alex! Sì erano d’accordo all’inizio loro due. Avevano pensato che Alex avrebbe fatto qualche gioco superficiale e leggero all’interno del programma. Dico questo perché fuori onda e proprio in una trasmissione tua, di Pomeriggio Cinque, la Duran mi ha fatto delle confessioni. Io durante la pubblicità le ho chiesto ‘come fai a resistere con quello che vedi in televisione?’. Lei era seduta vicino a me e mi ha risposto ‘guarda che Alex ha dato un brivido di novità e interesse a questo Grande Fratello Vip’. Questo come per dire che il marito era stato bravo. Peccato però che dopo questo gioco è sfuggito di mano a Belli. Adesso infatti Delia soffre e forse anche Soleil non sta benissimo“.

La conferma del segreto di Pulcinella.

